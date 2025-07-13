Евросоюз в 2024 году потратил на закупку российского газа больше средств, чем на помощь Украине. С данным заявлением в интервью газете La Repubblica выступил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

«Еще в 2024 году мы потратили на закупку газа в России сумму, превышающую помощь Украине», — отметил он, считая это «парадоксом».

Йоргенсен подтвердил цель Еврокомиссии полностью отказаться от российского газа к 2027 году. При этом он указал на необходимость развития альтернативной возобновляемой и атомной энергетики для того, чтобы «не попадать в новую зависимость».

«Мы должны быть внимательны, чтобы не повторить ошибку и не перейти от одной зависимости к другой, поэтому мы диверсифицируем наши источники поставок энергоносителей. Сейчас наш первый поставщик газа — Норвегия, затем следуют США, и на данный момент нас это устраивает. Но пока мы зависим от этих поставок, мы пытаемся получать их по меньшей цене и договариваемся с США об увеличении объемов, но это имеет ограниченный срок действия, поскольку мы намерены преодолеть эту зависимость за счет возобновляемых источников и атомной энергетики», — отметил еврокомиссар. По его мнению, это поможет и снизить цены для европейских потребителей. Йоргенсен также сказал, что сохраняется цель полностью перестать использовать ископаемое топливо к 2050 году.