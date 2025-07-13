Государственный экзаменационный центр проводит сегодня вступительный экзамен в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей. Согласно информации ГЭЦ, также экзамен по географии сдают абитуриенты III группы, выбравшие одновременно подгруппы DT и TC.

Экзамены стартуют в 10:00 и пройдут в следующих городах и районах: Баку, Ханкенди, Нахчыван, Гянджа, Шемкир, Агстафа, Казах, Сумгайыт, Абшерон, Шемаха, Мингечаур, Шеки, Загатала, Барда, Гёйчай, Кюрдамир, Ширван, Сабирабад, Сальян, Лянкяран, Масаллы и Хачмаз. Пропуск на территорию экзамена завершился в 09:45 — участники, пришедшие позже, не были допущены.

Всего по стране задействовано 144 экзаменационных здания и 2537 аудиторий. В организации задействованы 144 главных координатора, 396 руководителей экзамена, 3177 наблюдателей, 460 сотрудников по пропускному режиму и 144 представителей зданий.

В сегодняшнем экзамене участвуют 24059 абитуриентов по I группе, 5634 — по IV группе и 4536 — по географии (подгруппы DT и TC III группы), в общей сложности — 3 229 человек.

Также участвуют 58 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения, ДЦП, слуха и др.). Для них выделены отдельные аудитории, а участникам с нарушениями зрения на 81–100% назначены индивидуальные наблюдатели. Созданы условия для передвижения абитуриентов с ограниченной мобильностью. Специальное обучение также прошли наблюдатели, сопровождающие этих участников.