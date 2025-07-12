С учетом опыта Азербайджана в восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях было подчеркнуто, что Азербайджан может внести свой вклад в процесс восстановления в Сирии в постконфликтный период.

Об этом было отмечено в ходе расширенной встречи, которую провел президент Азербайджана Ильхам Алиев с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

В ходе беседы было затронуто сотрудничество между Азербайджаном и Сирией в гуманитарной, образовательной и культурной сферах, в том числе состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с предоставлением стипендий сирийским студентам в Азербайджане и реставрацией памятников культуры.