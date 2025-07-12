Рост вспышечной активности наблюдается на Солнце с 11 июля. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, передают российские СМИ.

С середины вчерашнего дня на Солнце наблюдается резкий рост числа и площади активных областей, включая заднюю сторону, которую сейчас изучает европейский зонд Solar Orbiter. Это указывает на глобальное увеличение солнечной активности. Утром на левом краю Солнца зафиксированы две сильные вспышки уровня M — одна с мощностью M1.4 и вторая M2.3.

За неполные двое суток с 11 по 12 июля на Солнце произошло 17 вспышек — примерно в три раза больше, чем обычно в июле. При этом ученые отмечают, что текущая активность не представляет прямой угрозы для Земли.