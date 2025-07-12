12 июля президент Сирии на переходный период Ахмед Аш-Шараа прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Следует отметить, что Баку стал одной из первых столиц, которые посещает сирийский лидер с официальным визитом после своего избрания 29 января. И второй — находящейся за пределами Ближнего Востока.

Это свидетельствует о том, что в новой внешнеполитической стратегии Сирии Дамаск отводит Баку особое место. Впрочем, это не первый контакт Аш-Шараа с президентом Ильхамом Алиевым. Ранее в этом году президенты Азербайджана и Сирии встречались в ходе дипломатического форума в Анталье. Тогда же азербайджанский лидер передал приглашение своему коллеге посетить Баку с визитом в любое удобное время. Судя по всему, Аш-Шараа не стал откладывать это приглашение в долгий ящик, и уже по прошествии менее трех месяцев его самолет приземляется в Бакинском международном аэропорту Гейдара Алиева.

Это и не случайно, ведь азербайджанская сторона выразила готовность участвовать в восстановлении Сирии, особенно в области энергетики, инфраструктуры и безопасности. Более того, за истекшее время в указанном направлении были сделаны и практические шаги. Часто эти шаги синхронизируются с действиями Анкары, союзнические отношения с которой открывают для Азербайджана новые горизонты в реализации его внешнеполитической стратегии.

Сирию и Азербайджан связывают и глубокие исторические корни. Достаточно вспомнить, что Сейид Яхья Ширвани (1394–1464), выдающийся азербайджанский поэт, представитель суфийского направления получал вдохновение от поэтической школы Дамаска. Великий азербайджанский поэт и мыслитель Имадеддин Насими в начале XV века Насими, преследуемый религиозными властями за ересь, переселился в Сирию — сначала в Алеппо, а позже в Дамаск и провел там наиболее плодотворные годы своей жизни. В Дамаске, после суда шариатскими властями, Насими был приговорён к мучительной казни. Его могила находится в Дамаске и считается местом паломничества для почитателей суфийской и тюркоязычной поэзии.

В современных условиях, в условиях формирования новых стратегических коммуникаций, связывающих страны и регионы между собой, азербайджано-сирийские отношения приобретают особый смысл для обеих сторон.

Высокий авторитет Ильхама Алиева в регионе, а также его личные дружеские связи с рядом ближневосточных лидеров — порой даже с теми, кто находится в противостоянии друг с другом, — позволяют Азербайджану выступать в роли посредника при урегулировании региональных споров.

Баку внёс свой вклад в смягчение напряжённости между Сирией и Израилем. Так, в мае в Баку при посредничестве Азербайджана и Турции прошли секретные переговоры между высокопоставленными представителями израильских и сирийских служб безопасности. По данным Ynet, на встрече присутствовали: генерал-майор Одед Басюк со стороны Израиля и представители «новых властей» Сирии. Обсуждалась стабилизация ситуации на северной границе Израиля и предотвращение инцидентов, организуя встречи на основе принципов «тихой дипломатии» в рамках переговорного процесса.

Кроме того, Азербайджан сыграл ключевую роль в создании механизма «горячей линии» для оперативного урегулирования трений между Турцией и Израилем, в том числе и по сирийской проблематике. Все это делает Баку одним из важных звеньев формирующейся новой региональной системы безопасности.

Новым направлением сотрудничества между Азербайджаном и Сирией стал экспорт азербайджанского газа на сирийский рынок. В 2025 году Министерство энергетики Турции официально подтвердило участие Азербайджана, в частности компании SOCAR, в проекте по обеспечению Сирии газом и электроэнергией. Речь идёт о поставках до двух миллиардов кубометров газа в год и генерации около 1 000 МВт электроэнергии — масштаб, способный оказать реальное влияние на гуманитарную ситуацию и восстановление разрушенной инфраструктуры в северных провинциях Сирии.

Турецкая сторона уже завершила строительство нового газопровода, соединяющего Килис и Алеппо, и к середине 2025 года начались тестовые поставки в северные районы Сирии.

Примечательно, что Азербайджан, выступает не только как поставщик газа, но и как политически нейтральный партнёр, способный работать одновременно с различными центрами силы в регионе — от Турции и Израиля до новых властей Сирии и стран Залива. В отличие от крупных держав, Баку предлагает менее идеологизированную модель сотрудничества, основанную на прагматизме, энергетической связке и желании укрепить своё влияние без прямого военного или политического вмешательства.

Именно эту самую модель предстоит обсудить на азербайджано-сирийской встрече на высшем уровне в Баку, что несомненно станет важным вкладом в формирование устойчивого политического климата на Ближнем Востоке.