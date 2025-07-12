МЧС обратилось к населению в связи с жаркой и сухой погодой. Согласно данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории страны ожидается повышение температуры воздуха, в некоторых местах до 41 градуса.

В обращении отмечается, что при таких погодных условиях малейшая неосторожность или пренебрежение правилами пожарной безопасности могут привести к возникновению пожаров, в частности на пустырях и в лесных массивах. Кроме того, из-за жары возрастает спрос на бытовые приборы (кондиционеры и т. д.), что приводит к перегрузке электрических проводов и повышает риск короткого замыкания.

В случае опасности следует обращаться по номеру «112».