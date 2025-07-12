В Баку 16 июля состоится международная конференция на тему «Современные тенденции в обеспечении верховенства Конституции через конституционное правосудие», приуроченная к 30-летнему юбилею Конституции Азербайджана. Об этом в своей статье пишет председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев.

По его словам, в конференции планируется участие делегаций органов конституционного правосудия из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, Грузии, Ирака, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

В рамках конференции будут представлены доклады, посвященные актуальным вопросам конституционного правосудия, а также широко обсуждена роль органов конституционного правосудия в построении правового государства и реализации конституционных принципов.

Участники конференции также рассмотрят вызовы, стоящие перед конституционным правосудием в современную эпоху, и новые подходы, применяемые на национальном и международном уровнях.