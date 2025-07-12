Интерес Великобритании как к Среднему коридору, так и к Зангезурскому коридору возрос. Зангезурский коридор станет неотъемлемой частью Среднего коридора. Несмотря на напряженность в политических отношениях между Лондоном и Пекином, серьезных проблем в экономических отношениях не наблюдается. Лондон заинтересован в транспортировке продукции, произведенной в Китае, в Европу через Центральную Азию и Южный Кавказ, а не через территорию России. Об этом в беседе с Minval заявил руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу.

В прошлом году, по его словам, объем взаимного товарооборота между Великобританией и Китаем составил 98,4 млрд долларов США. Из этого товарооборота 68,7 млрд долларов США пришлось на импорт Великобритании из Китая, а 29,7 млрд долларов США – на экспорт. Британская промышленность зависит от импорта. Этот импорт в основном поступает из Китая. Китай занимает 3-е место в импорте Великобритании. Великобритания продает Китаю автомобили класса люкс, косметику и инженерное оборудование. В связи с этим Великобритания намерена осуществлять торговые отношения с Китаем через Средний коридор, включая Зангезурский коридор в будущем.

«Интерес Великобритании к Среднему коридору и Зангезурскому коридору также обусловлен стремлением Лондона укрепить свои позиции на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Это может привести к увеличению британских инвестиций в страны Южного Кавказа и Центральной Азии. Европейский союз увеличит свои инвестиции в страны Центральной Азии. Франция также рассчитывает на развитие сотрудничества со странами Центральной Азии. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан и Узбекистан был связан с этим. Великобритания, не являясь членом Европейского союза, не хочет отставать от Франции. У Великобритании есть преимущество перед Францией. У Франции напряженные отношения с Азербайджаном. Поэтому, если Франция захочет в будущем импортировать продукцию китайского производства через Зангезурский коридор, ей придется нормализовать отношения с Азербайджаном. У Великобритании такой проблемы нет. У Великобритании тесные партнерские отношения с Азербайджаном. Лондон также имеет партнерские отношения с Ереваном. С этой точки зрения, Великобритания может в будущем использовать Зангезурский коридор», — сказаал Эльхан Шахиноглу.