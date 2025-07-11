Европейская комиссия готова предложить Сопределённые гарантии в обмен на снятие её вето на новый пакет санкций против России.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Евросоюз рассматривает возможность пересмотра потолка цен на российскую нефть, который сейчас установлен на уровне $60 за баррель. Новое предложение предполагает автоматическую корректировку этого лимита каждые три месяца — он будет фиксироваться на уровне, на 15% ниже среднего рыночного показателя за последние десять недель.

Как уточняется, Братислава настаивает на послаблениях в плане постепенного отказа ЕС от российского газа. В ответ Еврокомиссия выразила готовность пойти на определённые уступки и предоставить Словакии гарантии, если она согласится снять блокировку санкционного пакета.