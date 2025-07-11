Важно начать пассажирские перевозки по железной дороге между Азербайджаном и Грузией.

Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в ходе встречи в Баку с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым, передает Report.

Грузинский министр заявила, что эта инициатива внесет значительный вклад не только в транспортную сферу, но и в укрепление экономических и туристических связей между Грузией и Азербайджаном в целом:

«Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами и дружественными странами. Мы придаем особое значение развитию сотрудничества в сфере транспорта. Наше расположение между Черным и Каспийским морями дает нам возможность играть ключевую роль в транспортных коридорах, соединяющих Европу и Азию».

В ходе встречи стороны обсудили вопросы текущего и перспективного сотрудничества Грузии и Азербайджана в сфере транспорта, а также совместные проекты в двустороннем и многостороннем форматах. Было отмечено повышение тарифов на грузоперевозки как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Стороны подробно обсудили растущую значимость «Среднего коридора», другие транспортные инициативы в регионе, включая ТРАСЕКА и Черноморско-Каспийский маршрут.

М. Квривишвили также рассказал о работе, проводимой Грузией по модернизации транспортной инфраструктуры и созданию институционально-правовой среды в соответствии с международной практикой: «Грузия успешно продолжает интеграцию в региональные и международные транспортные рынки и укрепляет свою роль в глобальной логистической сети».

Министр также затронул ряд стратегических проектов, реализуемых в Грузии. Среди них – расширение железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, глубоководный морской порт Анаклия, строительство которого планируется завершить в 2028-2029 годах, а также новый Тбилисский международный аэропорт. На встрече также был отмечен проект Кутаисского технологического хаба, который призван превратить Грузию в региональный центр притяжения с точки зрения технологического развития.

Стороны также обсудили углубление сотрудничества в сфере коммуникаций, инноваций и информационных технологий, реализацию совместных инициатив, а также продвижение инновационного потенциала региона на международных площадках.