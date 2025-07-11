Полиция вынесла предупреждение водителям двухколесных транспортных средств.

Как сообщили в МВД, сотрудники полиции продолжают усиливать контрольно-профилактические меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесных транспортных средств.

Выявляются водители, нарушающие правила дорожного движения, превышающие скорость и совершающие опасные маневры, и с ними проводятся воспитательные беседы.

Водителям разъясняются требования законодательства и доводится до их сведения опасность, которую представляют нарушения правил для других участников дорожного движения.

Ответственное поведение каждого водителя способствует общей безопасности дорожного движения. Поэтому полиция призывает водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и придерживаться принципа взаимного уважения на дороге.

