За последние четверо суток более 370 человек обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции в приграничном с Азербайджаном Магарамкентском районе Республики Дагестан РФ, сообщает АПА.

В стационарах остаются 97 человек.

«В настоящее время в стационарах с симптомами гастроэнтерита лечатся 97 человек, в том числе 91 ребенок. Всего за последние четверо суток симптомы кишечной инфекции выявлены у 372 человека, 357 из которых – дети», — говорится в сообщении.

За последние сутки из больницы были выписаны 23 ребенка.