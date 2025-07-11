В ночь на 10 июля российские войска провели одну из самых массированных, концентрированного типа комбинированных атак на Украину. Главной целью удара был Киев, а в налёте было задействовано 415 средств, из которых 397 – дроны разного типа, 6 крылатых ракет Х-101 и 8 баллистических ракет 9М723 ОТРК “Искандер-М”.

На эту атаку обратили внимание даже западные издания. Например, CNN указали, что налёт проводился по сменившейся тактике, Киев буквально был взят в кольцо дронами, которые стали атаковать столицу практически одновременно. Издание отмечает, что, несмотря на высокую интенсивность налёта и пропущенные удары, показатель перехватов для истощённой ПВО был довольно высокий. И вправду, согласно официальным данным, было перехвачено в ту ночь 368 дронов противника и все ракеты 9М723 и Х-101. Тем не менее три десятка дронов достигли целей, причинив разрушения. Выходит, что новая тактика российских войск принесла определённый результат?

Новая тактика

Не могу сказать, что в использованной на 10 июля тактике россиян есть что-то принципиально новое. Дело в том, что российское командование с начала 2025 года экспериментирует с тактикой налётов дронов по городам Украины, постоянно что-то меняя и внося изменения. Одним из самых негативных для украинской ПВО изменений стало повышение высот полётов дронов типа Shahed-136/“Гербера”/“Пародия” до 2 500 метров и более. Это сделало малоэффективными мобильные огневые группы, вооружённые в основном лёгким стрелковым вооружением.

Что же до взятия города в кольцо и единовременной атаки со всех направлений, то другие украинские города уже подвергались такому террору со стороны россиян. Например, Одесса, на которую российские дроны обычно заходят с Чёрного моря, но были неоднократно случаи, когда противник облетал половину Одесской области, чтобы сформировать кольцо и атаковать город одновременно с нескольких направлений. Поэтому нельзя сказать, что в этой тактике было что-то принципиально новое. Главное отличие в том, что удары масштабируются. И готова ли украинская ПВО к отражению этой угрозы, вот в чём главный вопрос.

Готовность украинской ПВО

На первый взгляд, в ночь на 10 июля украинская ПВО справилась на пределе своих возможностей и даже выше. Но я бы не испытывал такого оптимизма в дальнейшей перспективе отражения атак. И вот почему.

По состоянию на сегодня, за первую треть месяца, российские оккупанты уже применили по тыловой Украине более 2 500 дронов типа Shahed-136/“Гербера”/“Пародия”. Июль, вполне ожидаемо, может стать рекордным месяцем по количеству налётов дронов и итоговый показатель, очевидно, превысит 6 тысяч, если даже не достигнет новой отметки в 7 тысяч. Такое масштабирование приводит к росту затрат на противодействие, что в свою очередь, без своевременного пополнения боекомплекта, влечёт за собой истощение ПВО. Это одна из задач, поставленная перед российскими войсками – истощить украинскую ПВО.

Подобное масштабирование ударов и изменение тактики, требует очень быстрой адаптации. Но имеет ли она место быть? Выше я писал, что изменение высоты полёта дронов до более чем 2,5 км привело к тому, что мобильные огневые группы стали малоэффективны. Выход из ситуации? Расширение штатной комплектации МОГ и обязательное добавление ПЗРК. Каждая, а не отдельно взятые МОГ, должна иметь штатно ПЗРК.

Также до сих пор остаётся нерешённым вопрос легкомоторной авиации для перехватов Shahed-136. Ведь на пути следования к Киеву дроны преодолевают более 250 километров материковой части Украины и, на этой дистанции можно было бы обеспечить перехваты групп Shahed-136, даже если бы они шли на высотах 5 км. Таким образом, к Киеву подлетало бы гораздо меньшее количество целей, что значительно бы разгружало систему ПВО и имело бы куда меньшие последствия для города.

С другой стороны, нельзя сказать, что адаптация не происходит, и одним из нововведений, показавшим свою эффективность, стали зенитные дроны перехватчики. Но при всей высокой эффективности этих средств перехвата вопрос масштабирования их производства и применения в адекватной пропорции со средствами противника остаётся нераскрытым. Кроме того, это опять-таки средство перехвата на месте событий, а не работающее на упреждение за сотни километров от самого города, как например, работают сухопутные МОГ или могли бы работать воздушные огневые группы.

Выводы

Россия видит в терроре тыловой Украины перспективу хаотизации населения, создания панических настроений и народного возмущения, которые могут привести к капитуляционным реакциям. Морально-психологическое давление, систематизированный и масштабирующийся террор, по мнению российского командования – это возможность принудить Украину капитулировать. И если командование россиян видит в этом перспективу, то отказываться от выбранной стратегии оно не будет.

Напомню, что аналогично русские развернули осенью 2022 масштабную кампанию по террору энергетической инфраструктуры Украины. Даже тогда, когда стало ясно, что Украина адаптировала свою энергосистему к возникшим угрозам и удары не несут какого-либо эффекта, по инерции, или из-за твердолобости, но удары продолжались ещё несколько месяцев.

В настоящее же время речь не про энергетику, а про моральное и психологическое состояние и настроения населения. Это является основной целью для России – измотать и истощить украинцев. Задача ВС ВСУ минимизировать эти угрозы, а это, как мы видим из всего вышеизложенного, комплексная работа.

В ночь на 10 июля удар был отбит, но чем скорее пройдёт процесс адаптивности у сил ПВО и будут внедрены новые решения комплексного типа, тем менее разрушительными в будущем будут аналогичные и даже большие по масштабам удары.