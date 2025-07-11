Министерство культуры начало изучать эффективность деятельности подведомственных учреждений.

В министерстве сообщили, что в рамках этого процесса рассматриваются такие факторы, как деятельность культурных центров и клубов, услуги, предоставляемые ими местному населению, возможности использования имеющихся ресурсов, а также эффективность структуры кадрового состава, передает АПА.

Отмечено, что на данный момент не принято официального решения о прекращении деятельности какого-либо культурного центра или клуба: «Соответствующие учреждения продолжают свою деятельность. В случае принятия какого-либо решения на основе проведённого анализа и возможных структурных изменений, общественность будет официально проинформирована».