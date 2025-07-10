В Физулинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Автомобиль марки ВАЗ-2106, за рулём которого находился Фамиль Адиль оглу Балашов, съехал с дороги и упал в оросительный канал, передает Report.

В результате аварии травмы различной степени получили сам водитель — сотрудник Национального агентства по разминированию территорий (ANAMA), а также пассажир — Айсель Сафарова. Оба пострадавших были доставлены в Центральную районную больницу Физули.

На место инцидента были направлены спасатели Физулинской противопожарной части Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По факту происшествия ведется расследование.