Россельхознадзор заявил, что выявил опасного вредителя в партии фруктов из Азербайджана.

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«5 июля 2025 года при карантинном фитосанитарном контроле двух партий свежих персиков и нектаринов (общим весом 18 тонн), поступивших из Азербайджана на склад временного хранения в Краснодаре, специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили живые имаго западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande).

Наличие карантинного для РФ объекта подтверждено заключением ФГБУ «ВНИИЗЖ» о фитосанитарном состоянии продукции.

Учитывая, что западный цветочный трипс включён в Перечень карантинных объектов ЕАЭС (утвержденный решением Совета ЕЭК от 30.11.2016 №158) и является ограниченно распространённым вредителем на территории России, заражённые партии продукции были запрещены к ввозу», — говорится в сообщении.