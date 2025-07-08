Россельхознадзор искусственно создает почву для остановки экспорта овощей и фруктов из Азербайджана. Об этом Minval заявил председатель Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана Башир Гулиев. С конца мая текущего года Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору стала все больше и больше предъявлять претензий Агентству пищевой безопасности Азербайджана касательно качества экспортного товара.

Вначале уведомления о несоответствии касались лишь томатов. Но поскольку в июне сезон экспорта парниковых помидоров практически завершился, то серьезных проблем с поставками не возникло. Азербайджан сумел сбыть на российском рынке практически всю свою томатную продукцию, говорит Гулиев.

«Если еще до начала июня не было никаких проблем с качеством экспортируемых азербайджанских томатов, то как так вышло, что они возникли потом? Большинство поступивших уведомлений (о якобы наличии подкарантинных вредителей) приходится именно на этот период», — отметил собеседник.

В томатах стали находить вредителей – южноамериканскую томатную моль, восточную плодожорку и тд. В результате поставщиков вынудили обеззаразить овощи и повторно пройти контроль, что стоило немалых средств и нервов.

Председатель Ассоциации обратил внимание на то, что внезапный рост уведомлений Россельхознадзора, адресованных Агентству пищевой безопасности, выглядит как попытка искусственно создать основания для ограничения импорта из Азербайджана. И хотя сезон экспорта помидоров уже завершён, теперь аналогичные претензии Россельхознадзор начал предъявлять к поставляемым в Россию фруктам. Несмотря на это, экспорт фруктовой продукции продолжается, и на данный момент серьёзных перебоев не наблюдается. Однако, как отмечает эксперт, рост уведомлений со стороны Россельхознадзора может в будущем создать проблемы, то есть создать риск остановки экспорта в Россию. Похожая ситуация уже происходила несколько лет назад. Тогда ограничения на ввоз были сняты после взаимного соглашения с Агентством пищевой безопасности.

В настоящее время Россельхознадзор высказывает свои претензии не только к качеству товара, но и упаковки. Они сообщают об обнаружении подкарантинных вредителей, использовании несоответствующей упаковки, некачественной маркировки паллетов. То есть в основном все высказываемые недовольства носят технический характер.

Между тем, по словам Гулиева, остановка поставок азербайджанских овощей и фруктов грозит России повышением цен. Такое уже происходило, когда Европа ввела санкции в отношении России. Пойдут ли они на такой шаг, неизвестно.

Однако азербайджанскую продукцию на рынке могут заменить товары из соседних стран. Правда, в первое время они будут стоить намного дороже. На сегодня главным конкурентом Азербайджана на российском рынке сельхозпродукции является Туркменистан. Туркменистан также поставляет томаты в Россию. Недавно эта страна пыталась наладить поставки томатов в Азербайджан, однако в них нашли подкарантинные объекты.