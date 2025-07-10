В рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур в город Агдам прибыла делегация в составе 30 человек международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People). Делегацию, в состав которой вошли путешественники из 15 стран мира, возглавляет учредитель клуба MTP, американец Чарльз Уили, сообщает «Азертадж».

Зарубежные путешественники своими глазами увидят, во что вооруженные силы Армении превратили Агдам и как расправились с мирными жителями, а также ознакомятся со строительными работами, осуществляемыми Азербайджаном после освобождения города от оккупации.

Отметим, что в течение трех дней путешественники запланировали маршрут Физули-Ходжавенд-Шуша-Ханкенди-Ходжалы-Агдам-Кяльбаджар-Лачин-Зангилан-Джебраил. Эта поездка представляет собой широкую возможность для продвижения освобожденных от оккупации территорий в рамках «черного туризма», а также демонстрации крупных восстановительно-созидательных работ.