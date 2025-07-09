В первом полугодии этого года по железной дороге в Азербайджане было принято 199 блок-поездов из Китая. Об этом заявил председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов во время встречи с президентом государственной корпорации «Китайские железные дороги» Суном Сюдо.

По его словам, в результате эффективного сотрудничества в 2024 году объем грузов, перевезенных между двумя странами железнодорожным транспортом, вырос на 47%, до 612 тыс. тонн.

Сообщается, что в 2024 году из Китая было принято 287 блок-поездов, а за 6 месяцев этого года этот показатель составил 199 блок-поездов. До конца года ожидается прибытие более 400 блок-поездов.