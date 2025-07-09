Успешно завершен очередной этап «Программы киберобразования для школьников», реализуемой Azercell в сотрудничестве с Центром кибербезопасности Азербайджана. На этот раз проект охватил города Лянкяран, Масаллы и Сумгайыт. В рамках проведенных тренингов более 150 школьников получили знания о потенциальных рисках в киберпространстве, способах их предотвращения и правилах безопасного поведения в онлайн среде.

Занятия проводились экспертами Центра кибербезопасности Азербайджана по программе, разработанной в соответствии с международными стандартами. Школьникам были представлены практические рекомендации по защите персональных данных, безопасному использованию социальных сетей, а также методам противодействия онлайн-мошенничеству и кибербуллингу. Интерактивный формат занятий, построенных на основе реальных примеров, способствовал формированию устойчивых навыков цифровой гигиены у участников.

Для получения более подробной информации о тренингах: https://www.youtube.com/shorts/3mEvMNaejHU

Напомним, что на начальном этапе проекта, охватившем Хызинский, Губинский, Гусарский и Хачмазский районы, обучение прошли 226 школьников. Таким образом, «Программа киберобразования для школьников» охватила 7 регионов и способствовала повышению цифровой грамотности в общей сложности около 400 учащихся.