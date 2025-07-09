В Азербайджане начались совместные лётно-тактические учения «Тарлан-2025», проводимые с участием военнослужащих Азербайджана и Казахстана в сфере использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, на церемонии открытия учений минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь во имя Родины, прозвучали государственные гимны обеих стран.

Выступившие руководители учений пожелали участникам успехов и подчеркнули важность проводимой совместной деятельности. Было отмечено, что учения играют особую роль в укреплении азербайджано-казахстанского военного сотрудничества. Затем, в соответствии со сценарием, личный состав приступил к поэтапному выполнению поставленных задач.

Отметим, что совместные учения продлится до 10 июля.