Народный артист России и художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков глубоко расстроен массовой отменой концертов российских артистов в Азербайджане.

Об этом он рассказал «Известиям».

«В рамках празднования юбилея Есенина планировалось провести в этом году в Баку спектакль „Хулиган. Исповедь“, с целью поддержать музей Есенина в Мардакянах, и музей на улице Льва Толстого, очень жаль, что спектакль не состоится, его там очень ждали», — сказал Безруков.

Он добавил, что билеты на спектакль остаются в продаже. Их цена варьируется от 3,2 до 16 тысяч рублей.