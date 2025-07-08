Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к водителям мопедов, мотоциклов, велосипедов, скутеров и других малых транспортных средств с призывом строго соблюдать правила дорожного движения. Об этом сообщили в ГУ ГДП.

Отмечается, что, нарушая правила, водители подвергают опасности не только себя, но и других участников движения. Полиция настоятельно рекомендует использовать защитные средства — шлемы, наколенники и налокотники, соблюдать скоростной режим, правила маневрирования и не отвлекаться на мобильные телефоны.

Кроме того, ГДП напомнило юридическим и физическим лицам, которые организуют курьерские услуги, о необходимости регулярно проводить тренинги для водителей, следить за техническим состоянием транспорта и обеспечивать сотрудников качественными средствами защиты.