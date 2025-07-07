Пострадавшие при взрыве в многоэтажном здании в Абшеронском молодежном городке доставлены в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи со взрывом в квартире в многоэтажном жилом доме в Абшеронском молодежном городке.

Согласно информации, к месту инцидента были направлены три бригады скорой помощи, медики доставили трех пострадавших (двое мужчин и одна женщина) в Ожоговый центр при Наримановском медцентре.

21:56В городе Хырдалан в Молодежном городке произошел взрыв.

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного в Молодежном городке Абшерона.

В связи с информацией на территорию были немедленно привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения при особом риске МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на 6-м этаже одиннадцатиэтажного жилого дома произошел взрыв без последующего возгорания.

В результате взрывной волны дому был нанесен ущерб, три человека получили травмы.

Силами МЧС на месте происшествия были проведены соответствующие меры безопасности.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.