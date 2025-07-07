В Северной Македонии, в регионе Полог, зафиксирована вспышка болезни блутанг.

Об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

По информации ведомства, для защиты территории страны от этого инфекционного заболевания, с учетом принципа зонирования в регионе Полог, АПБА временно ограничило импорт всех видов живого крупного и мелкого рогатого скота, верблюдов, а также их генетического материала из хозяйств, находящихся в радиусе 150 км от места вспышки заболевания. Ограничения введены в соответствии с «Кодексом здоровья наземных животных» Всемирной организации по охране здоровья животных (ранее Международное эпизоотическое бюро).

Одновременно в Государственный таможенный комитет направлено обращение для принятия соответствующих мер.