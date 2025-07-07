Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении поправок в Земельный, Гражданский процессуальный и в Гражданский кодексы, а также в законы «О нотариате» и «Об исполнении», принятый Милли Меджлисом 21 июня.

Согласно действующему Гражданскому кодексу, принятое наследство считается собственностью наследника со дня его открытия. Наследник, фактически начавший владеть или распоряжаться наследством, вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для его принятия. С заявлением об этом он должен обратиться к орган нотариата.

Согласно Кодексу, когда наследник фактически приступит к владению или управлению имуществом и тем самым несомненно докажет, что он принял наследство, отказ от наследства допускается в течение срока, установленного ст. 1256 этого Кодекса. По этой статье наследник вправе отказаться от принятия наследства в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о том, что призван к наследованию. В случае уважительной причины суд может продлить этот срок не более чем на два месяца. Отказ от принятия наследства должен быть оформлен в органе нотариата.