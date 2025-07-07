По данным Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков в основном не ожидается, будет переменная облачность. Однако в ночь с 7 на 8 июля в отдельных местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +20…+24°С, днём — +27…+32°С. Атмосферное давление будет на уровне 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — ночью 65–70 %, днём 45–50 %.

В районах Азербайджана в большинстве регионов осадков не ожидается, однако днём в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах возможны ливни, град. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +20…+24°С, днём — +30…+35°С, в горах ночью +5…+10°С, днём — +18…+23°С.