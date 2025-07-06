Силовики задержали в Санкт-Петербурге 48-летнего азербайджанца по делу об убийстве 20-летней давности.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти при этом отмечает, что все это время мужчина скрывался под чужой фамилией, сменив документы.

Сообщается, что в феврале 2005 года задержанный начал конфликтовать в кафе в Тосненском районе Ленобласти с другим посетителем. В результате азербайджанец ударил оппонента ножом, после чего скрылся. Пострадавший погиб.

Раскрыть убийство по горячим следам не удалось. Но спустя годы подозреваемого, который был объявлен в федеральный розыск, удалось задержать.

Мужчину доставили в отдел полиции, в ближайшее время он будет заключен под стражу.