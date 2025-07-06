Начальник отдела по связям с общественностью Департамента коммуникаций ЗАО АЖД Бахтияр Гаджиев коснулся в беседе с представителями прессы деталей проекта железной дороги Агдам-Ханкенди.

По его словам, протяженность железнодорожной линии Агдам — Ханкенди, являющейся продолжением железнодорожной линии Барда — Агдам, составляет 28 километров, вместе с подъездными путями – 34,7 километра. «Проектные работы по железнодорожной линии Агдам — Ханкенди, в том числе 4 мостам, 5 путепроводам, 3 пешеходным переходам, 2 водопропускным трубам, завершены. Вдоль этой железнодорожной линии планируется строительство Аскеранской и Ходжалинской станций, Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса, инженерных сооружений, мостов, путепроводов, автомобильных переходов и переходов сельскохозяйственного назначения, другой необходимой инфраструктуры. Реализация проекта охватит 2025–2026 годы», — уточнил Гаджиев .

Б.Гаджиев заострил внимание на том, что проектирование Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса уже начато. «Комплекс расположится на территории в 6,4 гектара. На территории пятиэтажного комплекса предусмотрено строительство 2 железнодорожных платформ и 12 автобусных остановок. В здании комплекса будут функционировать зал ожидания, билетные кассы, медицинский пункт, комната матери и ребенка, магазины, рестораны, административные кабинеты и комнаты для заседаний, детский развлекательный центр, открытые террасы и уголки отдыха. Железнодорожная часть комплекса будет обслуживать в день 800-1000 пассажиров, а автовокзал – 1000-1200 пассажиров», — пояснил он.