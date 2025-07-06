За сутки армия России потеряла в Украине 1180 солдат, 2 танка и 39 артиллерийских систем. Об этом информирует Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 6 июля 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1026440 (+1180) человек ранены/ликвидированы;
танков — 10992 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 22956 (+3) ед;
артиллерийских систем — 29960 (+39) ед;
РСЗО — 1430 (+2) ед;
средства ПВО — 1192 (+1) ед;
самолетов — 421 (+1) ед;
вертолетов — 340 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 43825 (+216) ед;
крылатых ракет — 3439 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 54252 (+104) ед;
специальной техники — 3925 ед.