Сотрудники Лачинского РОП провели операцию в поселке Тахта Корпю Агджабединского района. В результате был задержан Шихали Исмаилов, который незаконно культивировал наркосодержащие растения.

Во дворе его дома было обнаружено около 300 кустов конопли, уточняет АПА. Также была обнаружена конопля, подвешенная для сушки, смола гашиша, марихуана и семена конопли.

Кроме того, найдены 1 автомат, 1 винтовка, 2 пистолета, 8 магазинов к ним и 400 патронов. Открыто уголовное дело, Ш.Исмаилова посадили под стражу.