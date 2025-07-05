Американский лидер Дональд Трамп поведал, что не знает, удастся ли ему прекратить боевые действия на Украине. При этом он отметил, что вопрос урегулирования российско-украинского конфликта остается для него приоритетом.

«Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет это или нет», — заявил президент журналистам на борту Air Force One, когда его спросили, уверен ли он, что сможет положить конец боевым действиям. Его цитирует Politico.

На вопрос, является ли прекращение конфликта приоритетом, Трамп ответил: «Да. Я хотел бы, чтобы это произошло».