Бакиру Сафарову, арестованному в России, разрешили передать необходимые лекарства. Об этом его брат Сейфеддин Гусейнли.

«Моему брату Бакиру Сафарову 62 года. Он гипертоник, у него высокое давление. Ему нужно вовремя принимать лекарства и правильно соблюдать диету. Правда, сейчас ему разрешили передать лекарства. Но изначально ему не проведено было медицинское обследование. При соответствующем вмешательстве азербайджанского государства этот вопрос был решен», — приводит АПА его слова.

С.Гусейнли добавил, что, по имеющимся у него данным, расследование дела Сафаровых сейчас полностью находится под контролем Москвы: «Никакой информации о брате я получить не могу. Вся информация распространяется по официальным каналам. Насколько мне известно, Москва полностью взяла расследование и контроль над ним на себя. Мне ничего не известно и о других задержанных. Надеюсь, что вопрос моего брата Бакира Сафарова вскоре найдет справедливое решение».

Сейфеддин Гусейнли отметил, что его брат учитель, и все знают его как аксакала и светлого человека: «Поэтому было бы очень большой несправедливостью упоминать его имя в каком-то уголовном деле и обвинять его в этом».