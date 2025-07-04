Родственники задержанных в Азербайджане россиян жалуются, что азербайджанские адвокаты отказываются браться за дела россиян.

Они рассказывают, что в настоящее время интересы россиян представляют государственные адвокаты, с которыми практически невозможно связаться, а при обращении к другим специалистам граждане РФ получают отказ, пишет Mash.

Близкие россиян считают, что отказ адвокатов «имеет политический мотив», однако отмечают, что задержанные россияне содержатся в камерах по двое, питание нормальное, условия содержания не вызывают нареканий, а телесные повреждения были получены при задержании.