Ожидается, что температура воздуха на территории страны превысит климатическую норму, заявила директор Бюро прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.

«Вот уже несколько дней Западная Европа находится под воздействием волны жары. На большей части территории температура превышает 40 градусов, побиты температурные рекорды. Особенно сильная жара наблюдается в Испании, Португалии, Италии и Греции. На юге Испании температура достигла 46 градусов», — сказала она.

Мамедова отметила, что в последние дни в Азербайджане наблюдаются умеренные и относительно прохладные погодные условия под влиянием северных воздушных потоков. Однако, начиная со второй половины следующей недели, ожидается усиление южных воздушных течений, что приведет к постепенному повышению температуры выше климатической нормы:

«Максимальная температура воздуха прогнозируется до 35 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове, до 39 — в районах равнины, до 35 — в предгорных районах и до 28 градусов — в горных районах».