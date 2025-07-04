Устройство Photon Matrix, разработанное в Китае, как утверждается, способно за три миллисекунды обнаружить комара, оценить расстояние до него, а затем поразить цель лазером.

Платформа Indiegogo сообщает, что новый гаджет способен уничтожать до 30 комаров в секунду. Кроме того, устройство использует миллиметровый радар для сканирования поля зрения на предмет крупных объектов, таких как люди и домашние животные. Если они будут обнаружены, то лазер для уничтожения комаров не сработает.

Устройство не способно обнаружить насекомых, которые летают на скорости быстрее метра в секунду. Поэтому оно не подходит для использования против таких вредителей, как мухи. Питание идет через настенную розетку или опциональный перезаряжаемый внешний аккумулятор. Одной зарядки должно хватить на 8 или 16 часов использования, в зависимости от выбранной модели.