Устанавливаются новые требования к информационным агентствам. Это отражено в предлагаемом изменении в Закон «О медиа», обсуждённом в Милли Меджлисе.

Информационное агентство должно иметь не менее 20 договоров с субъектами СМИ о предоставлении (получении) информации, иметь аккредитованных журналистов как минимум в 5 зарубежных странах, а также в течение 20 дней каждого месяца не менее 80% общего объема ежедневно публикуемой массовой информации должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 60.5 данного Закона.

Законопроект был принят в первом чтении.