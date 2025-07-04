Коллегия адвокатов Азербайджана направила обращения в Федеральную палату адвокатов России и международные организации по вопросу оказания юридической помощи арестованным в Екатеринбурге азербайджанцам. Об этом заявил председатель Коллегии Анар Багиров.

Он подчеркнул, что всем задержанным в Азербайджане гражданам России предоставлена квалифицированная юридическая помощь, а обвинения в обратном — абсурдны.

«Я, как председатель Коллегии адвокатов Азербайджана, с полной ответственностью заявляю, что все задержанные лица обеспечены адвокатами. В коллегию не поступало обращений или жалоб о нарушении их прав на получение юридической помощи. Кроме того, для этих лиц нет никаких ограничений в возможности заключить договор с адвокатом по своему выбору», — сказал он.

«В свою очередь, российские адвокаты обратились от нашего имени в Федеральную палату адвокатов России и в международные организации в связи с избиением, запугиванием, применением насилия в отношении Шихлинских, а также обеспечением юридической помощью наших соотечественников, арестованных в России», — добавил Багиров.

Он также отметил, что давление на адвокатов недопустимо и виновные в подобных действиях должны быть привлечены к ответственности.

Российские же СМИ Багирова призвал к объективности и вниманию к положению адвокатов в своей стране: «Призываем российские СМИ еще раз обратить внимание на демонстративную террористическую акцию, произошедшую в городе Екатеринбурге против адвокатов Шихлинских, освещать плачевное положение адвокатов в своей стране и быть объективными».