По данным Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако утром и вечером в некоторых местах полуострова возможен кратковременный дождь. Северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18–21 градус тепла, днем — 25–28 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы — 757 мм рт. ст. Относительная влажность ночью — 60–65%, днем — 50–55%.

В районах Азербайджана, начиная с горных территорий, ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах кратковременный проливной дождь, возможен град. Ночью и утром местами туман, Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 18–21° тепла, днем — 28–32° тепла, в горах ночью 5–10° тепла, днем 12–17° тепла.