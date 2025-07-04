Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не добился никакого прогресса во вчерашнем разговоре с главой РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Как пишет издание, попытки США прекратить войну России в Украине дипломатическим путем в значительной степени зашли в тупик, и Трамп оказался под возросшим давлением — в том числе со стороны некоторых республиканцев. Они требуют от Трампа усилить давление на российского президента, чтобы тот согласился сесть за стол переговоров с Украиной.

Однако, как сообщил Трамп журналистам на коротком брифинге перед поездкой в Айову, разговоры с Путиным не увенчались успехом.

«Я вообще не добился с ним никакого прогресса», — заявил американский лидер.

Отмечается, что в тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что надеется поговорить с Трампом уже в пятницу. Главной темой, как полагают журналисты, станет пауза в поставках оружия США Украине.

Напомним, накануне Путин и Трамп вновь поговорили по телефону. Как сообщал помощник Путина, они обменялись мнениями по ситуации в Украине. Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий.

«Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всех первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней конфронтации. И от этих целей Россия не отступится», — сообщил Юрий Ушаков.

До этого главы США и России созванивались в марте, тогда разговор продлился более часа. После беседы обе стороны подчеркивали, что диалог прошел хорошо.

До этого телефонный разговор Трампа и Путина состоялся в середине февраля. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.