В соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области образования между Министерством науки и образования Азербайджана и Министерством образования Китая, определены 43 гражданина Азербайджана, которые получили право на обучение в престижных университетах Китая в 2025/2026 учебном году, сообщает «Азертадж».

В Государственном агентстве по науке и высшему образованию, отобранные на основании окончательного решения студенты будут учиться в Шанхайском университете Цзяотун, Шанхайском университете, Чжэцзянском университете, Китайском университете наук о Земле, Нанкинском университете науки и технологий, Уханьском университете, Сычуаньском университете, Университете международного бизнеса и экономики, Хубэйском университете и других престижных высших учебных заведениях.

Студенты будут обучаться на уровнях бакалавриата (1 человек), магистратуры (37 человек) и докторантуры (5 человек) по таким специальностям, как «международные отношения и менеджмент», «экологическая инженерия», «юриспруденция», «информатика», «международная торговля», «финансы», «транспортная инженерия», «бизнес-администрирование», «бухгалтерский учет», «теория образования» и «экология».