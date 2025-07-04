За последние 2 недели зарегистрированы случаи гибели 7 человек в местах, не предназначенных для купания. Об этом говорится в информации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

«Следует учитывать, что каналы, реки, озёра и другие водоёмы, не предназначенные для купания, обладают опасным подводным рельефом, сильным течением, неопределённой глубиной, ограниченной видимостью и т.д. Использование этих водоёмов для купания представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья», — отмечается в сообщении МЧС.