В Азербайджане обеспечивается устойчивость интернет-соединения и информационная безопасность. Государственная служба специальной связи и информационной безопасности сообщает, что на фоне последних событий в некоторых медиа распространяется информация о возможных проблемах с подключением страны к глобальной интернет-сети и угрозах информационной безопасности.

В связи с озвученным беспокойством отмечается, что подключение к глобальной интернет-сети со стороны основных интернет-провайдеров страны полностью обеспечено альтернативами по нескольким географическим направлениям с учетом объема обмениваемого трафика. По этой причине транспортировка интернет-трафика Азербайджана не зависит от какой-либо одной конкретной страны.

«Также сообщаем, что для обеспечения интернет-доступа к государственным информационным ресурсам, функционирующим через сеть AzstateNet, применяется принцип альтернативности, а мероприятия по обеспечению информационной безопасности осуществляются Государственной службой специальной связи и информационной безопасности в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.