Дума Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) лишила зарплаты депутата от фракции КПРФ Халида Таги-заде. Ранее он назвал регион «исторической родиной» узбеков, сообщает местное издание 86.ru.

Проект постановления думы Югры «О прекращении осуществления депутатской деятельности на постоянной профессиональной основе» рассмотрели 3 июля на заседании. Решение было утверждено большинством голосов

При этом спикер думы Борис Хохряков отметил, что данное решение принято не из-за того, что Таги-заде назвал Югру «исторической родиной» узбеков, а из-за недостаточно эффективной работ. Так, Таги-заде не явился на комиссию думы по этике, куда был вызван в начале июня, когда находился в отпуске.

Сам Таги-заде отметил, что его лишили зарплаты именно за высказывание об узбеках, которое было истолковано журналистами неправильно и за которое он позже принес извинения, пишет «Уралинформбюро».

Депутат также обратил внимание, что постановление, на которое ссылались народные избранники при решении лишить его зарплаты — «О депутатах Думы ХМАО, осуществляющих свои функции на постоянной профессиональной основе», вступило в силу только 20 июня, а по Конституции России закон обратной силы не имеет, если ухудшает положение человека.

«А у меня семья, дети есть», — заявил он и добавил, что не получал решение комитета думы на руки, депутата цитирует Muksun.fm.