Депутат думы ХМАО Равиль Таги-Заде, представляющий азербайджанскую общину, извинился за свое высказывание о Югре как «исторической родине узбеков».

«Мною было высказано предположение о факторах, привлекающих мигрантов в Югру. Хочу подчеркнуть, что это было именно предположение, а не категоричное утверждение», — отметил Таги-Заде, добавив, что его слова допустили неоднозначную трактовку, о чём он сожалеет и приносит глубочайшие извинения.

Ранее на заседании парламента он заявил: «Мигранты разные бывают. Что касается, допустим, узбеков. У нас Югра и часть Тюменской области — это исторически Сибирское ханство было. Хан Кучум, как известно, последний правитель был. Это династия Шибанидов — правящая узбекская династия выходцев из Бухарского ханства. Может быть, мигранты сюда ездят на историческую родину».

После этого спикер думы ХМАО Борис Хохряков сообщил, что депутат будет вызван на комиссию по этике. Скандал дошёл до федерального уровня: депутат Госдумы Станислав Наумов отреагировал резко, заявив, что «гнать его надо поганой метлой».