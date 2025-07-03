Российский консул встретился в Баку с главным редактором «Sputnik Азербайджан» Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым, которые ранее были задержаны по подозрению в совершении ряда противоправных действий.

Отмечается, что оба обеспечены медикаментами и питанием и чувствуют себя нормально.

«Пресс-служба посольства России в Азербайджане подтверждает, что консульский доступ к арестованным гражданам Российской Федерации был обеспечен. Руководитель консульского отдела посольства в течение трех часов общался с нашими соотечественниками», — говорится в сообщении диппредставительства.