Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар и участники предстоящего в Ханкенди 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) посмотрели шоу карабахских скакунов «Победа» в историко-архитектурном музейном комплексе «Имарет» в Агдаме.

Национальная музыка в исполнении военного оркестра, танцы, представленные танцевальным ансамблем «Серхедчи», и примеры храбрости и отваги, продемонстрированные отрядом кавалеристов Государственной пограничной службы на карабахских скакунах, были встречены с большим интересом. Наши наездники показали высокий профессионализм во время шоу.

Затем гости совершили автобусную прогулку по городу Агдам.