После жалоб, поступивших в Апелляционную комиссию, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) исправил результаты письменных работ почти 400 абитуриентов. В общей сложности в Апелляционную комиссию по результатам вступительных экзаменов по II, III и I, IV группам специальностей, состоявшихся 25 мая и 1 июня, обратились 1 959 абитуриентов для проверки оценок по 3 298 письменным работам, сообщает ГЭЦ.

В последствии все заявки были рассмотрены, а обоснованные возражения учтены. Таким образом, по необоснованным претензиям было приложено экспертное заключение.

Отметим, что 18 обращений в комиссию были связаны с пустыми письменными заданиями (в них абитуриенты не выполнили ни одного письменного задания и они полностью пустые), а 28 обращений — в связи с заданиями, которые оценивались полными баллами. Апелляционной комиссией были внесены исправления по 420 письменным работам 393 абитуриентов. Это составляет 0,05% от всех письменных работ. В итоге баллы по 6 работам были снижены на основании заключения экспертов.