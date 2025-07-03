Сегодня, 3 июля, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомились в городе Ханкенди с деятельностью азербайджано-узбекского совместного предприятия — швейной фабрики Businesstex JV.

На фабрике производится 150 видов мужской, 300 видов женской и 150 видов детской одежды из различных тканей. В перспективе планируется выпуск мужских сорочек, спецодежды и военной одежды. В настоящее время на фабрике выпускается 2500 единиц различных трикотажных изделий в день. Эту цифру планируется довести до 10 тысяч. 80 процентов продукции будет экспортироваться в различные страны. На начальном этапе проекта на фабрике трудоустроено 250 человек, прошедших профессиональную подготовку. Всего на предприятии будет создано 500 рабочих мест. Здесь обеспечиваются работой в основном вернувшиеся на освобожденные от оккупации территории граждане из прилегающих районов.

Первоначальная инвестиционная стоимость проекта составляет 6 миллионов манатов, для поставок сырья осуществляется промышленная кооперация. Фабрика функционирует на основе местного, турецкого, узбекского и китайского сырья. На создание предприятия Фонд развития предпринимательства Азербайджана (ФРПА) при Министерстве экономики выделил льготный кредит в размере 3,5 млн манатов, применено освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин на сумму около 640 тысяч манатов. Деятельность предприятия внесет значительный вклад в рост несырьевого экспорта в регионе.

Отметим, что создание ханкендинской швейной фабрики было осуществлено на основе поручения президентов Азербайджана и Узбекистана по углублению экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Эта швейная фабрика является символом успешного сотрудничества наших стран. Проект создает новые возможности для развития легкой промышленности в нашей стране, а также развитию традиционных связей дружбы и экономического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном.