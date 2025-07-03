В Баку 17-летняя девушка выжила после падения с 14-го этажа. Пострадавшая в настоящее время находится в коме в реанимации Клинического медицинского центра. Пациентку подключили к системе искусственной вентиляции легких, состояние девушки оценивается как тяжелое, сообщили Minval в медцентре.

Инцидент произошел накануне, в примерно в пятом часу вечера в 16-ти этажном здании №60, расположенном по улице Юсифа Вазира Чамянзаминли, Наримановского района Баку. Пока нет информации касательно того, было ли падение с высоты актом суицида или спровоцировано другими причинами.